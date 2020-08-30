Свыше 30 тыс. машин пересекли трассу «Таврида» после открытия

После открытия автомобильной трассы «Таврида» по ней проехались свыше 30 тыс. машин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс России.

Дорога соединяет Керчь и Севастополь.

Ранее в четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на открытие «Тавриды», во время которого сам проехался по автодороге на автомобиле Aurus.

В ведомстве уточнили, что большая часть автомобилей в первый день открытия двигалась по обходу Симферополя в сторону Севастополя или в обратном направлении.

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