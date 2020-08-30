Свыше 30 тыс. машин пересекли трассу «Таврида» после открытия
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После открытия автомобильной трассы «Таврида» по ней проехались свыше 30 тыс. машин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс России.
Дорога соединяет Керчь и Севастополь.
Ранее в четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на открытие «Тавриды», во время которого сам проехался по автодороге на автомобиле Aurus.
В ведомстве уточнили, что большая часть автомобилей в первый день открытия двигалась по обходу Симферополя в сторону Севастополя или в обратном направлении.
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