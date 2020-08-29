В Тюмени мужчина разбил семь машин

В Тюмени водитель машины разбил семь автомобилей, пишет ГИБДД по региону.

Отмечается, что водитель машины Chevrolet столкнулся с автомобилем Toyota и скрылся с места аварии. После этого он разбил еще семь машин.

Сейчас полиция разыскивает нарушителя. При аварии никто не пострадал.

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