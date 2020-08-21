ГИБДД будет проверять зарегистрированные в МФЦ автомобили
ГИБДД будет осматривать автомобили и присваивать номера при регистрации машин в МФЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее регистрировать автомобили в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Теперь задействованные в работе центров сотрудники МВД будут заниматься этапом осмотра автомобиля, а работники МФЦ — документальной частью. Они будут принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы.
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