Названы изменения в правилах выдачи справок российским водителям

Минздрав не будет вводить обязательные тесты на алкоголизм для получающих права водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно финальной редакции приказа Минздрава о новом порядке получения медсправок, обязательное «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» будет отменено.

Претендентам на водительские права нужно будет пройти лабораторные исследования крови и мочи. Они выявят возможные симптомы состояния, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Перечень противопоказаний включает в себя ряд диагнозов. Кроме того, за врачом также остается право направить гражданина на дополнительные исследования.

Новый порядок начнет действовать с 1 января 2021 года.

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