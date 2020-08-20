Названы изменения в правилах выдачи справок российским водителям
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Минздрав не будет вводить обязательные тесты на алкоголизм для получающих права водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно финальной редакции приказа Минздрава о новом порядке получения медсправок, обязательное «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» будет отменено.
Претендентам на водительские права нужно будет пройти лабораторные исследования крови и мочи. Они выявят возможные симптомы состояния, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Перечень противопоказаний включает в себя ряд диагнозов. Кроме того, за врачом также остается право направить гражданина на дополнительные исследования.
Новый порядок начнет действовать с 1 января 2021 года.
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