В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

В Госавтоинспекции России утверждают, что автовладельцев не планируется штрафовать за размещенный на крыше автомобиля багажник и дополнительное световое оборудование, и фаркопы. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве.

Ранее «Аргументы и факты» писали, что с владельцев автомобилей будут взимать штрафы за дополнительное оборудование для машин. Как отмечало издание, это было связано с вступлением в силу новых требований Технического регламента Таможенного союза.

Однако в ГИБДД опровергли эти данные. «Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности», — сказали в ГИБДД.

В ведомстве посоветовали россиянам перед установкой дополнительного оборудования ознакомиться с Техрегламентом.

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