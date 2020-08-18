Варшавское шоссе перекрыли из-за ДТП с тремя машинами и мотоциклом

Две полосы движения перекрыты на Варшавском шоссе в Москве из-за столкновения трех машин и мотоцикла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла по адресу Варшавское шоссе, 11.

«Один человек пострадал. Перекрыты две полосы в сторону центра», — рассказал собеседник агентства.

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