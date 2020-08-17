Пять человек пострадали при ДТП с автобусом и КАМАЗом в Нижегородской области
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Пять человек пострадали при столкновении автобуса с КАМАЗом в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел около 7.00 мск на Автозаводском шоссе у дома №11.
Всего в автобусе в момент ДТП находились 12 человек. Среди пострадавших детей нет.
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