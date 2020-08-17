Пять человек пострадали при ДТП с автобусом и КАМАЗом в Нижегородской области

Пять человек пострадали при столкновении автобуса с КАМАЗом в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел около 7.00 мск на Автозаводском шоссе у дома №11.

Всего в автобусе в момент ДТП находились 12 человек. Среди пострадавших детей нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

— Под Хабаровском трое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП

— Под Омском в ДТП погибла семья, ехавшая домой из Крыма