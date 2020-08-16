По Крымскому мосту за сутки проехало рекордное число машин, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

15 августа по мосту проехали 36 393 машины. Предыдущий рекорд был установлен 12 августа — 35 989 автомобилей.

Всего за лето по Крымскому мосту в Крым прибыли 720 тысяч машин, что на 19% больше потока в Краснодарский край. Наименее загруженные дни — среда и четверг.

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