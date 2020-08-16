В МВД предупредили об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Российские водители будут привлекаться к уголовной ответственности за обращение к компаниям, проводящим техосмотр автомобилей без соответствующей аккредитации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что водитель будет освобожден от уголовного преследования в случае, если обратится к правоохранителям с заявлением о нелегальной деятельности организации при проведении техосмотра.

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