На МКАД из-за аварии затруднено движение
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Из-за аварии на МКАД затруднено движение на 43-м километре. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.
«На 43-м километре МКАД произошло ДТП в правом ряду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что затруднение движения — 4,8 километра.
По предварительным данным есть пострадавшие.
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