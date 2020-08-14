На МКАД из-за аварии затруднено движение

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Из-за аварии на МКАД затруднено движение на 43-м километре. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

«На 43-м километре МКАД произошло ДТП в правом ряду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затруднение движения — 4,8 километра.

По предварительным данным есть пострадавшие.

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