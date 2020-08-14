Пьяный водитель сбил трех девочек в Крыму

На севере Крыма пьяный водитель сбил находившихся на тротуаре трех девочек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Авария произошла вечером 13 августа вечером в Джанкойском районе Крыма в селе Новосельцево. Водитель автомобиля ВАЗ-210740 наехал на насыпь грунта, въехал на тротуар и сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения.

В результате ДТП погибла 4-летняя девочка, две другие получили травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен права управления автомобилем в 2016 году, поэтому при себе удостоверения не имел.

Автомобилист задержан, возбуждено уголовное дело.

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