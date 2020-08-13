Пять человек пострадали при столкновении легковушек и автобуса в Челябинске
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В Челябинске произошла авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.
В результате ДТП был госпитализирован с тяжелыми травмами водитель легкового автомобиля. Также с черепно-мозговыми травмами в больницу попали четыре пассажирки автобуса.
В управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла на улице Братьев Кашириных в районе домов 89 и 91.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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