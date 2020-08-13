Под Петербургом грузовик задавил 12-летнюю девочку

В Приозерском районе на дороге Санкт-Петербург — Сортавала 65-летний водитель грузовика задавил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку на велосипеде, пишет «Регион.online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около 11:15 10 августа 65-летний водитель в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть», — сказал источник.

Отмечается, что девочка ехала в школу за книгами для нового учебного года. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства случившегося.

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