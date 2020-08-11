Три пассажирские маршрутки столкнулись в Иваново
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Иваново столкнулись три маршрутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Авария произошла на Шереметьевском проспекте. Предварительно, пострадали пять человек.
Пострадавшие были госпитализированы в областную клиническую больницу. Насколько серьезны их травм пока неизвестно.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье пострадали четыре человека в ДТП с маршруткой
— На востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
— В Волгоградской области восемь человек получили травмы в ДТП