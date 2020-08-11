Три пассажирские маршрутки столкнулись в Иваново

В Иваново столкнулись три маршрутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Авария произошла на Шереметьевском проспекте. Предварительно, пострадали пять человек.

Пострадавшие были госпитализированы в областную клиническую больницу. Насколько серьезны их травм пока неизвестно.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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