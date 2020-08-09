В аварии под Саратовом погибли три человека
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В Балаковском районе Саратовской области произошла авария, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 9.15 мск у села Быков Отрог.
«Произошло столкновение автомобилей Geely и «Лада Гранта», в результате ДТП три человека погибли», — рассказали в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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