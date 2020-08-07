В России могут повысить разрешенную скорость на дорогах

В России могут повысить разрешенную скорость не только на платных трассах, но и на бесплатных дорогах высокой технической категории, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. Об этом пишет ТАСС.

«Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая — 1A,1B, возможно, 2A категория», — сказал Дитрих.

Министр добавил, что такие технические параметры, как ширина полосы, уклоны и градус поворотов, допускают высокую скорость.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что скоростной лимит может быть повышен до 150 км/ч на платных трассах М-11, М-4 и ЦКАД.