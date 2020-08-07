МВД: российские водители не обязаны менять номера по новому стандарту

Водителям не придется менять автомобильные номера по новому национальному стандарту в обязательном порядке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство внутренних дел.

«Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ) новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев», — отметили в пресс-службе МВД.

Ранее в России вступил в силу новый государственный на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Новый ГОСТ установил спецобозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств, а также новый тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления. Кроме того, были уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов.

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