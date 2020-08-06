В Москве на Можайском шоссе столкнулись BMW и скорая помощь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«В районе 16.30 около 45 дома по Можайскому шоссе произошло столкновение машины скорой помощи и автомобиля BMW», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадали три врача, которые находились в машине скорой помощи. На месте работают правоохранители.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане

— Полицейский погиб в ДТП на северо-западе Москвы

— На Украине в ДТП со «скорой» пострадали девять человек