В Москве на Можайском шоссе столкнулись BMW и скорая
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В Москве на Можайском шоссе столкнулись BMW и скорая помощь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«В районе 16.30 около 45 дома по Можайскому шоссе произошло столкновение машины скорой помощи и автомобиля BMW», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что пострадали три врача, которые находились в машине скорой помощи. На месте работают правоохранители.
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