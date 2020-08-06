Движение транспорта затруднено на Варшавском шоссе в Москве из-за аварии с такси

Движение транспорта затруднено на Варшавском шоссе в Москве из-за аварии: перевернулось такси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Отмечается, что из-за инцидента перекрыты 1 и 2 полосы.

В настоящее время автомобили следуют по левой полосе. Пострадавших в результате ДТП нет.

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