Прокуратура сочла сексизмом появление «женской парковки» у ЦУМа в Казани

Прокуратура Татарстана отреагировала на появление «женской парковки» возле казанского ЦУМа.

«Парковка для покупательниц» появилась возле казанского ЦУМа несколько дней назад. Она раскрашена в розовый цвет, и парковочные места имеют увеличенные размеры в 4,4 м.

В прокуратуре отметили, что организация специальных парковочных мест для женщин является неправомерной и дискриминирующей водителей по половому признаку. Кроме того, размеры парковочного места нарушают требование государственных стандартов в 2,5 м.

В адрес генерального директора казанского ЦУМа было вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Ранее ГИБДД также потребовала от администрации торгового центра ликвидировать «женскую парковку».

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