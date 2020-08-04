Audi извинилась за рекламу с ребенком у автомобильной решетки

Немецкая автокомпания Audi принесла извинения за рекламу автомобиля Audi RS 4, которая вызвала негативную реакцию в социальных сетях. Соответствующее заявление было размещено в Twitter компании.

Реклама с изображением ребенка, который опирается на решетку машины и держит в руке банан, была опубликована в социальной сети 2 августа.

По мнению ряда пользователей, автоконцерн пренебрег там, что маленькие дети часто становятся жертвами автомобильных аварий, а другие выразили мнение, что Audi намеренно продвигает идею сексуализации ребенка.

В публикации с извинениями компания подчеркнула, что заботится о детях, поэтому данная модель автомобиля оснащена системами помощи водителю при экстренной ситуации.

«Мы надеялись показать, что даже самые слабые члены дорожного движения могут опереться на технологии RS», — написали представители Audi.

В публикации также подчеркивается, что компания не хотела задеть чьи-то чувства.