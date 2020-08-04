СП предлагает пересмотреть затраты на содержание дорог

Счетная палата (СП) России предлагает пересмотреть нормативы затрат на содержание дорог федерального значения, сообщает ТАССсо ссылкой на отчет ведомства.

По данным Счетной палаты, в 2019 году на содержание 1 км федеральных дорог приходилось около 2,2 млн рублей. При этом на содержание региональных дорог тратили почти в восемь раз меньше – 288 тысяч рублей на 1 км, указано в отчете.

Подобная ситуация негативно влияет на качество региональных дорог, отмечает ведомство.

Счетная палата также предлагает Министерству транспорта и Росавтодору законодательно закрепить критерии, в соответствии с которыми определяется уровень содержания дороги, и методики распределения средств бюджета на их содержание.