СП предлагает пересмотреть затраты на содержание дорог
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Счетная палата (СП) России предлагает пересмотреть нормативы затрат на содержание дорог федерального значения, сообщает ТАССсо ссылкой на отчет ведомства.
По данным Счетной палаты, в 2019 году на содержание 1 км федеральных дорог приходилось около 2,2 млн рублей. При этом на содержание региональных дорог тратили почти в восемь раз меньше – 288 тысяч рублей на 1 км, указано в отчете.
Подобная ситуация негативно влияет на качество региональных дорог, отмечает ведомство.
Счетная палата также предлагает Министерству транспорта и Росавтодору законодательно закрепить критерии, в соответствии с которыми определяется уровень содержания дороги, и методики распределения средств бюджета на их содержание.