На западе Москвы провалился дорожный грунт

В Москве на проспекте Маршала Жукова провалился грунт, проблемный участок дороги перекрыт. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из-за происшествия перекрыт участок проспекта Маршала Жукова между улицей Демьяна Бедного и 3-й Хорошёвской улицей», — сообщили агентству в столичном департаменте транспорта.

Отмечается, что автомобилистам предлагают объезжать этот участок по 3-й Хорошёвской улице и улице Мнёвники.

Изменены также маршруты наземного общественного транспорта, пролегающие по проспекту Маршала Жукова.

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