Стало известно о подготовке изменений в медосмотре водителей

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что основные вопросы внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей согласованы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения предполагают, что водителям для получения медицинской справки будет необходимо сдавать анализы на употребление алкоголя. Однако правило распространяется лишь на лиц, у которых нарколог заметит симптомы возможного заболевания.

По слова Салагая, нововведения должны быть максимально доступными для регионов. Соответствующий проект нововведений подготовлен Минздравом, его доработают до конца текущего года.

Отмечается, что до конца текущего года правила получения справок останутся прежними.

Ранее Минздрав России утвердил приказ, сохраняющий старые правила медицинского освидетельствования водителей до 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав утвердил сохранение старых правил медосмотра водителей

— Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России