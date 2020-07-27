«Автодор» повысит тарифы для проезда на платных трассах в летний период

Государственная компания «Автодор» намерена сезонно увеличивать стоимость проезда по платным трассам М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» для снижения нагрузки на них в летний период, сообщает РБК.

«Сезонные тарифы позволяют более равномерно распределять нагрузку от возрастающего трафика, регулировать поток транспорта в дневное и ночное время, а также альтернативным маршрутам», — заявили в компании.

Повышенные тарифы будут действовать на данных дорогах с 28 июля по 31 октября. Так, в указанный период на трассе «Нева» на участке с 89-го по 149-й км скидка для грузовых автомобилей, автобусов с двумя осями и других крупногабаритных автомобилей сократится с 30% до 15%, а на участке с 58-го по 149-й км — с 40% до 30%.

В свою очередь, на трассе «Украина» изменится временной промежуток для более дорогого «дневного тарифа». Он будет действовать с 6.00, а не с 7.00, как ранее.

Согласно заявлению компании, период повышения тарифов в 2020 году был существенно сокращен. В 2019 году повышенные тарифы начинали действовать с 15 апреля.

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