Mercedes-Benz отзывает более 1 тысячи машин из России
Официальный представитель Mercedes-Benz в РФ — АО «Мерседес-Бенц Рус» заявил об отзыве из России более 1 тыс. автомобилей серий S-Класса и S-Класса купе/кабриолет из-за бракованной детали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росстандарта.
«Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении», — заявили представители ведомства.
Всего компания отзовет из России 1 019 автомобилей для замены брака. Для владельцев машин работа будет бесплатной, отметили в Росстандарте.
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