В России введена уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

В России начала действовать уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации при ее необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что наказанием за преступление являются взыскания, обязательные работы на срок до 480 часов или полугодовой арест. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. рублей, также он может быть равен доходу осужденного за период до двух лет.

Ужесточение введено для создания более четкого механизма регулирования и ответственности лиц в данной сфере. Отмечается, что лицензия предпринимателям выдается в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС.

При этом процедура получения соответствующих документов должна стать проще. Уголовная ответственность в данной ситуации будет являться лишь крайней мерой.

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