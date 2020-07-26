Три машины столкнулись на МКАД

В районе Варшавского шоссе на МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«На 35 километре МКАД (в районе Варшавского шоссе) столкнулись три автомобиля. Возможны пострадавшие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают службы.

На данный момент проезжая часть освобождена.

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