Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Самарой

Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на трассе в Самарской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся со стоящим на обочине грузовиком.

В результате погиб мальчик девяти лет и водитель легкового автомобиля 1980 года рождения, пострадали три пассажира того же автомобиля: мужчина 35 лет, девочка 12 лет и женщина 30 лет. Пострадавшие были госпитализированы.

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