Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения

Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.

В данный список были включены еще две автотрассы: Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово и Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан.

Первая дорога длиной свыше 660 км проходит по территории Коми, Вологодской и Архангельской областей. Вторая имеет протяженность более 385 км и соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска «Кулунда».

Включение данных автотрасс в список дорог федерального значения позволит провести капитальный ремонт и реконструкцию отдельных участков, а также повысить качество дорожного покрытия.