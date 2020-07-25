В Дагестане в ДТП погибли пять человек

В Дагестане столкнулись несколько машин, из-за чего пятеро человек погибли, еще шестеро пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

«Пять человек погибли, шестеро госпитализированы в Хасавюртовскую ЦГБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Детей среди погибших и пострадавших нет.

Авария произошла в Хасавюртовском районе Дагестана.

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