В Дагестане в ДТП погибли пять человек
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В Дагестане столкнулись несколько машин, из-за чего пятеро человек погибли, еще шестеро пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.
«Пять человек погибли, шестеро госпитализированы в Хасавюртовскую ЦГБ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Детей среди погибших и пострадавших нет.
Авария произошла в Хасавюртовском районе Дагестана.
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