Два человека пострадали при ДТП на юго-востоке Москвы
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В аварии на юго-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
ДТП произошло около 12.22 мск. В результате столкновения двух транспортных средств одна из машин наехала на пешехода.
По предварительным данным, пострадали два человека – пассажир автомобиля и пешеход.
Ранее сообщалось, что авария произошла в районе метро «Люблино» на Краснодарской улице.
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