Два человека пострадали при ДТП на юго-востоке Москвы

В аварии на юго-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

ДТП произошло около 12.22 мск. В результате столкновения двух транспортных средств одна из машин наехала на пешехода.

По предварительным данным, пострадали два человека – пассажир автомобиля и пешеход.

Ранее сообщалось, что авария произошла в районе метро «Люблино» на Краснодарской улице.

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