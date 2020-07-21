Названа стоимость проезда по трассе М-12

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань для легковых автомобилей составит порядка 2,5 рублей за километр. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Исходя из этого, за проезд по всей трассе длиной 800 км водителям придется заплатить около 1 600 рублей.

Петушенко добавил, что для автомобилистов предусмотрен ряд льгот. Так, для граждан, которые пользуются транспондерами, проезд обойдется на 20% дешевле.

Он также отметил, что новая трасса М-12 сделает быстрее проезд от Москвы до Казани. Доехать до пункта назначения можно будет за 6,5 часов, сейчас на преодоление этого расстояния уходит свыше 10 часов.

Ранее Петушенко говорил, что скоростную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока.

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