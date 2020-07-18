В аварии с автобусом в Подмосковье погиб один человек, шестеро пострадали
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Под Наро-Фоминском в Подмосковье столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла около 12.50 в поселке Калинец Наро-Фоминского городского округа.
«Произошло столкновение легкового автомобиля марки Mercedes и автобуса. В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще шесть человек пострадали», — уточнили в пресс-службе.
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