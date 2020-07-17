Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем

В Ярославской области машины решили разбить колонну военной техники. Об этом сообщает «Подъем».

По словам очевидцев, военные «Уралы» на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.

По предварительным данным, два человека погибли. Точное число пострадавших уточняется.

На видео, которое также представило издание, видно, что у газели смята кабина, а легковушка оказалась под военной машиной.

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