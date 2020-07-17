Пять человек пострадали в ДТП с автобусом из Донецка
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пять человек пострадали при аварии с участием рейсового автобуса из Донецка в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
Трое человек доставлены в больницу, еще двое отказались от госпитализации, указано в сообщении. В числе пострадавших водители столкнувшихся автобуса и «Газели», а также пассажиры автобуса.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, загорелся после столкновения с автомобилем «Газель» в Липецкой области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: