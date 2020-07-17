Пять человек пострадали в ДТП с автобусом из Донецка

Пять человек пострадали при аварии с участием рейсового автобуса из Донецка в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Трое человек доставлены в больницу, еще двое отказались от госпитализации, указано в сообщении. В числе пострадавших водители столкнувшихся автобуса и «Газели», а также пассажиры автобуса.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, загорелся после столкновения с автомобилем «Газель» в Липецкой области.

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