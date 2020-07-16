Пьяный водитель врезался в крыльцо школы в Приморье, есть пострадавшие
Пьяный водитель иномарки в Приморье на высокой скорости протаранил забор, после чего врезался в крыльцо местной школы. Пострадали четыре человека, в том числе 9-летний ребенок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального УМВД.
«В Спасском районе Приморского края 39-летний нетрезвый водитель Suzuki Escudo потерял управление, совершил наезд на металлический забор школы, после чего продолжил движение и наехал на крыльцо, повредив его», — заявили в управлении.
По информации полиции, в результате аварии пострадали четыре человека: водитель и пассажиры машины. 9-летний ребенок, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил закрытую черепно-мозговую травму.
Состояние пострадавших в настоящий момент уточняется.
Стаж водителя составляет 16 лет, ранее он не привлекался за нарушение ПДД. На момент аварии мужчина был пьян, отметили в управлении.
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