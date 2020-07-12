Три человека погибли в ДТП с участием бензовоза в ХМАО

Жертвами аварии с участием бензовоза и ВАЗ, которая произошла под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), стали три человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Уточняется, что среди погибших — водитель и два пассажира ВАЗ.

«По неустановленной причине водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КамАЗ», — указано в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.