Три человека погибли в ДТП с участием бензовоза в ХМАО
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Жертвами аварии с участием бензовоза и ВАЗ, которая произошла под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), стали три человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Уточняется, что среди погибших — водитель и два пассажира ВАЗ.
«По неустановленной причине водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КамАЗ», — указано в сообщении.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.