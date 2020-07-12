В ДТП в Подмосковье пострадали шесть человек

В Московской области на 42-м км Щелковского шоссе столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

«Сегодня на 42-м км Щёлковского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний», — рассказал собеседник агентства.

На месте аварии находятся сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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