Две несовершеннолетние девочки попытались уйти на угнанной машине от полиции

В Москве две несовершеннолетние девочки на угнанной старом советском автомобиле пытались уйти от полицейской погони, вылетели на бордюр и врезались в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Девочки угнали машину на Динамовской улице, однако на Нижегородской улице не справились с управлением, уходя от полицейской погони. В результате машины вылетела на бордюр и врезалась в припаркованную иномарку.

«Установлено, что в автомашине находилось двое несовершеннолетних — девочки 2005 и 2006 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

Несовершеннолетние получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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