Один человек погиб, семь пострадали в аварии под Ростовом-на-Дону
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Три автомобиля столкнулись на трассе М-4 в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону.
Авария произошла в 8.00 мск на 1045 км автодороги М4 «Дон».
«По предварительным данным, автомобиль Chrysler столкнулся с двигавшимся в правом ряду «КамАЗом», после чего Chrysler столкнулся с попутным автомобилем Hyundai Solaris», — рассказали в ведомстве.
В результате аварии погибла пассажирка в Chrysler, пострадали водитель и три пассажира, двое из них – дети. В Hyundai пострадал водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний.
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