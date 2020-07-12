Собянин оценил загруженность дорог в Москве после снятия антикоронавирусных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что загруженность московских дорог существенно выросла после снятия мер, введенных из-за коронавируса.

По его данным, уровень загруженности магистралей оказался выше прошлогодних показателей. Он полагает, что это связано с тем, что многие россияне перешли с общественного транспорта на личный.

«Люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров», — сказал Собянин в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».

Кроме того, на рост количества автомобилей на дорогах столицы повлияло то, что многие москвичи не поехали в этом году в отпуска, считает Собянин.

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