В Москве в результате ДТП перевернулись два автомобиля

Две машины перевернулись в результате столкновения в Таганском районе Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Произошло столкновение автомобилей «Волга» и Nissan в Нижегородском переулке в столице. В результате аварии обе машины перевернулись», — сказал собеседник агенства.

Авария произошла в Нижегородском переулке, движение на участке полностью перекрыто.

Состояние пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

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