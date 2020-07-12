В Москве в результате ДТП перевернулись два автомобиля
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Две машины перевернулись в результате столкновения в Таганском районе Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Произошло столкновение автомобилей «Волга» и Nissan в Нижегородском переулке в столице. В результате аварии обе машины перевернулись», — сказал собеседник агенства.
Авария произошла в Нижегородском переулке, движение на участке полностью перекрыто.
Состояние пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
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