Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы

В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«На Новосходненском шоссе в Москве произошло ДТП. Столкнулись автобус и Lexus», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что после столкновения два человека скончались на месте, еще трое получили травмы.

В настоящее время причины аварии устанавливают специалисты, движение на шоссе полностью перекрыто.