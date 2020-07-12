Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
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В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«На Новосходненском шоссе в Москве произошло ДТП. Столкнулись автобус и Lexus», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что после столкновения два человека скончались на месте, еще трое получили травмы.
В настоящее время причины аварии устанавливают специалисты, движение на шоссе полностью перекрыто.