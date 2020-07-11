Мотоцикл сбил на смерть двух пешеходов под Ярославлем

В Ярославской области в результате столкновения мотоцикла с пешеходами погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло в 18.40 мск в Рыбинске, на проезжей части.

Известно, что скончались два пешехода и один человек, который был на мотоцикле, предположительно, — сам водитель. Еще один человек с транспортного средства госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

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