МВД продлило срок действия просроченных водительских прав до конца года
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МВД России продлило действие просроченных водительских удостоверений до конца этого года, сообщается на сайте «МВД-медиа».
В ведомстве рассказали, что водитель может заменить права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля текущего года, в срок до 31 декабря 2020 года включительно.
При этом, как отметили в МВД, до этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.
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