Лукашенко пообещал наладить выпуск белорусских электрокаров

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 5 лет в стране наладят производство отечественных электрокаров, передает БелТА.

«Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на «Джили» с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», — пообещал белорусский лидер.

Он также признался, что является ярым сторонником электрических автомобилей и сам ими пользуется.

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