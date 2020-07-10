Лукашенко пообещал наладить выпуск белорусских электрокаров
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за 5 лет в стране наладят производство отечественных электрокаров, передает БелТА.
«Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на «Джили» с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», — пообещал белорусский лидер.
Он также признался, что является ярым сторонником электрических автомобилей и сам ими пользуется.
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