Два человека пострадали в аварии с семью машинами в Гагаринском тоннеле в Москве

Два человека пострадали во время столкновения семи автомобилей в Гагаринском тоннеле на юго-западе Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«ДТП с семью легковыми автомобилями произошло в Гагаринском тоннеле, перекрыта одна полоса. Два человека пострадали», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы из-за аварии затруднено.

Подробности происшествия не приводятся.

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