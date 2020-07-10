Два человека пострадали в аварии с семью машинами в Гагаринском тоннеле в Москве
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Два человека пострадали во время столкновения семи автомобилей в Гагаринском тоннеле на юго-западе Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«ДТП с семью легковыми автомобилями произошло в Гагаринском тоннеле, перекрыта одна полоса. Два человека пострадали», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы из-за аварии затруднено.
Подробности происшествия не приводятся.
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