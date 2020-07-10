Правительство выделит 150 млрд рублей на трассу Москва — Казань

Правительство выделит из Фонда национального благосостояния 150 млрд рублей на строительство трассы Москва – Казань (М12). Об этом пишет »Известия».

«Мы в текущем году направим на строительство трассы Москва – Казань 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния», — приводятся слова председателя правительства Михаила Мишустина.

Премьер отметил, что все конкурсы на строительство должны завершиться до 10 сентября. Документы по строительству будут утверждены до 1 ноября.

Строительство дороги пройдет в восемь этапов вместо изначально запланированных четырех. Первые два, от Москвы до Владимира и южный обход Казани, построят до 2024 года. А остальные завершат к 2027 году.

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