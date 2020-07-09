Туристический автобус загорелся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелся туристический автобус во время движения по Борскому мосту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Нижегородской области.

О возгорании автобуса на мосту через Волгу стало известно утром 9 июля. Площадь пожара составила 7 кв. м.

Отмечается, что туристический автобус следовал в Нижний Новгород после доставки туристов в город Бор, в салоне находились только водитель и его напарник.

«Возгорание произошло в моторном отсеке, причины будут устанавливаться сотрудниками пожарной охраны МЧС. В результате пожара пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

На время проведения работ по ликвидации пожара и его последствий было ограничено движение по мосту.

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